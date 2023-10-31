Актера Садальского убрали из титров фильма из-за доноса про связь с иностранкой

Актер Станислав Садальский рассказал, что его имя убрали из титров фильма из-за доноса про связь с иностранкой. Хотя сам он считает, что это была его лучшая роль в карьере.

В этом году анимационной ленте «Падал прошлогодний снег» исполняется 40 лет. В честь этого Садальский, озвучивший одного из героев, поделился историей, как его буквально вычеркнули из проекта из-за встречи с гражданской Германии. По словам артиста, он пересекся в ресторане со своей бабушкой, проживавшей за границей, и об этом довольно быстро узнали.

«Последовал донос председателю Гостелерадио Лапину, и в наказание «за связь с иностранцами» мое имя навсегда исчезло из титров фильма», - цитирует слова Станислава Pravda.Ru.

Впрочем, изначально Садальский и вовсе не должен был озвучивать фильм. Ему эта задача выпала случайно, так как Нонна Мордюкова отказалась от этой работы, а Лия Ахеджакова не понравилась режиссеру. В итоге лишь спустя время в ленту вставили благодарность Станиславу за «предоставленный голос».

Ранее Станислав Садальский заступился за Лию Ахеджакову, которая, по его словам, «терпеть его не может».