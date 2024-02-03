Названа причина, по которой Максима Галкина* не пустили в Индонезию

Юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) отказали во въезде в Индонезию по иммиграционным причинам. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал.

Представитель МИД страны пояснил, что отказ юмористу во въезде в Индонезию был полностью связан с иммиграционными причинами, пишет индонезийский портал Detik.

27 января Галкин* должен был выступить на Бали, однако его развернули на паспортном контроле и депортировали в Вену, откуда и прилетел на остров. Комик также планировал выступить с новой программой «Прекрасное недалеко» в Таиланде, но оба концерта были внезапно отменены организаторами. В ОАЭ мужа Аллы Пугачевой оштрафовали почти на 2,5 млн рублей за разжигание межнационального конфликта на выступлениях.

После депортации юморист вышел на связь с поклонниками и пояснил, что сейчас находится в Австралии. В этой стране он планирует дать сразу три концерта.

*(признан иностранным агентом на территории РФ)