Названа причина отмены концертов Максима Галкина* за границей

Юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) продолжает получать отказы от заграничных концертных площадок. Сначала его выступление отменили в Эстонии, а после этого билеты стали возвращаться и в Казахстане. Как оказалось, причина довольно проста – возникли проблемы с организацией.

После того, как о неудачах шоумена написали в СМИ, многие его экс-коллеги и пользователи в Сети стали злорадствовать, мол, так ему и надо. Строились разные версии по поводу того, почему вдруг произошли отмены концертов. Но сам Галкин* сообщил, что в Казахстане были аннулированы договоренности по аренде площадок, именно поэтому он и не сможет приехать.

Впрочем, по информации kp.ru, местные жители не особо расстроились, что не увидят артиста. Билеты продавались медленно, ажиотажа не было. Да и возврат средств не вызвал переполоха среди людей. Предположительно, организаторы поняли, что большие залы не соберут, поэтому и решили отказаться от Галкина*.

В Эстонии же оказались другие проблемы. Так, дата концерта по какой-то причине не была окончательно согласована с артистом. В сентябре он не сможет еще раз туда приехать, поэтому и перенес концерт на зиму 2024 года.

Ранее Максим Галкин* удивился злорадным комментариям Сергея Соседова по поводу отмены его выступлений.

*(Признан иноагентом на территории РФ)