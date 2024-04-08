Названа официальная причина переноса концертов группы «Любэ»

Супруга солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева Наталья прокомментировала массовую отмену концертов группы «Любэ» в честь 35-летия коллектива. В беседе с Telegram-каналом Mash женщина подтвердила, что перенос концертов группы связан со здоровьем артиста.

Как сообщила Наталья Расторгуева, музыкант проходит плановое обследование сердца и не сможет выступать на сцене. В связи с этим было принято решение о переносе концертов на 2—3 недели.

Однако группа «Любэ» уже назвала новые даты концертов, запланированных в ближайшее время. На официальной странице «Любэ» в соцсети «Вконтакте» появилась информация о грядущих выступлениях. Так, концерт в Мытищах перенесен на 13 мая, в Зеленограде «Любэ» выступит 15 мая, а в Красногорске коллектив появится 26 мая.

Новые даты выступлений в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске пока не сообщаются. В настоящее время концертные площадки пытаются связаться с организаторами.

Напомним, на днях в Тюмени отменили концерт «Любэ» всего за несколько часов до начала. Выступление перенесли на 29 мая.

На прошлой неделе Николай Расторгуев был госпитализирован в Москве для полного обследования и для восстановления кардиовертера, который ранее ему имплантировали. Кроме того, по данным Mash, у певца также проблемы с почками после пересадки, которая была шесть лет назад.

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