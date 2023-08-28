Названа лучшая роль актрисы Натальи Гундаревой по мнению россиян

Россияне назвали роль свахи Веры Голубевой лучшей ролью актрисы Гундаревой, об этом сообщает Газета.Ru.

Как стало известно из опроса, проведенного телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» ко дню рождения актрисы, больше всего россиянам запомнилась Вера Голубева в фильме «Одиноким предоставляется общежитие». Напомним, картина режиссера Самсона Самсонова вышла на экраны в 1984 году и завоевала не только сердца зрителей, но и несколько престижных наград — приз за лучшую комедию на Всесоюзном кинофестивале и приз на МКФ в Шанрусе.

Второй полюбившейся ролью Голубевой стала многодетная мать Надежда Круглова из фильма «Однажды двадцать лет спустя». Этот фильм назвали любимым в карьере актрисы 38% респондентов.

На третьем месте оказалась картина «Вас ожидает гражданка Никанорова», в котором Гундарева сыграла роль работницы колхоза Екатерины Никаноровой. На четвертом месте расположился фильм «Осенний марафон», а на пятой строчке — мюзикл «Труффальдино из Бергамо», в котором Гундарева сыграла роль служанки Смеральдины.

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