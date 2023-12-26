Названа главная ошибка участников «голой» вечеринки Ивлеевой

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой стала одним из самых обсуждаемых событий минувшей недели. Критик Сергей Соседов считает, что участникам мероприятия не стоило выкладывать скандальные видео в Сеть.

Музыкальный критик уверен: звезды могли собраться, раздеться и веселиться голышом, но необязательно было рассказывать об этом своим подписчикам.

«Мне непонятно, зачем это было выложено участниками вечеринки в Сеть. Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом. Зачем это обнародовать? Это показывать не нужно», — цитирует Соседова портал News.ru.

Соседов убежден: звездам хотелось показухи и пиара. Если бы они просто хотели повеселиться, то не стали бы снимать видеоролики на мероприятии. Он считает, что скандал вокруг вечеринки разразился из-за «небольшого ума» присутствовавших на вечеринке артистов и отсутствия у них культуры и воспитания.

Напомним, ранее Филипп Киркоров публично извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой.