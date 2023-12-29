Названа артистка, заменившая Анну Asti в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все»

Певицу Анну Asti все-таки заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все!» после ее участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. На роль артистки взяли не менее популярную вокалистку Клаву Коку. Об это сообщил Telegram-канал Mash.

Недавно в Сети опубликовали новый постер к новогоднему фильму телеканала ТНТ, который претерпел изменения. Так, оттуда убрали певца Филиппа Киркорова, а исполнительнице хита «Царица» надели очки, из-за чего ее лицо оказалось скрыто. По словам Тины Канделаки, комедию действительно решили немного переснять прямо перед премьерой, чтобы сделать ее еще более запоминающейся.

Однако изменениям подверглись только сцены, в которых принимали участие гости «голой арт-выставки», прошедшей в Москве 20 декабря. Создателям ленты срочно пришлось искать новых артистов, готовых в короткие сроки приступить к работе. И такие нашлись. Вместо Киркорова в фильме теперь появится звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, а персонажа Asti отдали Клаве Коки.

Отметим, что Кологривый, по данным источника, запросил за съемки двойной гонорар. К тому же он согласился сыграть не Петра I, а Людовика XVI. Из-за этого пришлось переписывать сценарий. А вот Клава согласилась сразу и вжилась в роль Барби, как и ее коллега до этого.

Ранее телеканал СТС вернул в эфир Веру Брежневу и Ивана Урганта, чтобы не показывать Филиппа Киркорова.