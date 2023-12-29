На российском ТВ Брежневу и Урганта предпочли оскандалившемуся Киркорову

Телеканал СТС решил вернуть в эфир уехавшую из России певицу Веру Брежневу и оставшегося без работы на ТВ Ивана Урганта, чтобы не показывать принявшего участие в скандальной вечеринке Филиппа Киркорова. Об этом сообщает портал «Утро.ru».

Как стало известно источнику, в сетке вещания, которая обычно утверждается наперед, неожиданно произошли изменения. Зрителям должны были показать восьмую часть фильма «Елки», но вместо нее по какой-то причине была выбрана первая глава этой новогодней истории. Решение телеканал не пояснил.

Отметим, что некоторые из пользователей предположили, что связана замена с разгоревшимся скандалом, в который оказался втянут Филипп. А он, как известно, снимался именно в восьмой части. При этом в первых «Елках» сыграли Иван Ургант, который, как сам признался, извиняется уже полтора года, Вера Брежнева, живущая теперь за границей, и даже иноагент Артур Смольянинов*(Признан иноагентом на территории РФ).

К слову, Филипп Киркоров участвовал в съемках и последней на данный момент части «Елок», которая сейчас показывается в кинотеатрах. Создатель фильма подчеркнул, что не собирается «вырезать» кадры с артистом, и кинолента останется такой, какой и была задумана изначально.

Ранее Филиппа Киркорова заменили звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым в фильме «Иван Васильевич меняет все!».

*(Признан иноагентом на территории РФ)