Леонид Агутин потребовал еще 1 млн рублей от обвинившего его в сатанизме блогера

Певец Леонид Агутин потребовал миллион рублей от тульского блогера Ильи Мамаева, обвинившего его в сатанизме. Ранее артист уже получил миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь же он требует возместить судебные издержки на такую же сумму.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, Мамаев намеренно затягивал дело, вводя суд в заблуждение. В частности, он заявил, что прописан в Орле, но позже выяснилось, что блогер из Тулы, поэтому пришлось подавать новый иск. В итоге разбирательство затянулось почти на три года.

Причиной судебной тяжбы стал клип Агутина на песню «Включите свет». По мнению Мамаева, артист программировал людей через видеоряд, так как связан с масонами и причастен к мировому заговору.

Ранее мы писали, что композитор Николай Агутин, отец Леонида Агутина, не может спокойно спать из-за Аллы Пугачевой. Ему не дает покоя вопрос, почему такая «умная баба» совершила «страшную глупость» и перебралась из России в Израиль.