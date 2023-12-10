Назван самый капризный артист в российском шоу-бизнесе

Популярный организатор концертов и музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, кого он считает самым капризным артистом в российском шоу-бизнесе. Им оказался композитор, певец Юрий Антонов.

Лавров привел в пример райдер композитора, куда он включал две бутылки дорогого вина.

«Но он мог попросить возместить их стоимость деньгами. Он всё вино забирал и к себе домой нёс, в свой погреб», — рассказал Лавров в беседе с Абзацем.

Неоднократно в СМИ появлялась информация о сложном характере артиста, который зачастую критикует звезд шоу-бизнеса. Он также неоднократно признавался, что любит животных больше, чем людей.

Напомним, ранее певец Юрий Антонов сравнил голос Алсу с «комариным писком» на шоу «Дуэты». По словам композитора, он практически не слышал артистку в наушниках.