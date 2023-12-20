Назван победитель шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В Москве прошли съемки финала шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». На протяжении года самые яркие участники разных сезонов боролись за звание лучшего, и 19 декабря знаменитая рука была передана победителю. Вот только впервые за всю историю проекта первое место разделили два мага – Олег Шепс и Влад Череватый.

Как сообщил корреспондент издания StarHit, изначально зрители выбрали лидером именно чернокнижника, однако уже в готическом зале при оглашении результатов он возразил. По мнению Влада, он был не достоит этой победы, поэтому отказался от «руки». Приз же перешел второму сильнейшему – Шепсу-младшему. Но и он принимать награду так просто не захотел.

«Он отказался от этой руки в мою пользу. Я не смог принять, поэтому мы решили разделить ее», - пояснил Олег.

Напомним, что всего в финале за первое место боролись четыре экстрасенса – Виктория Райдос, Олег Шепс, Влад Череватый и Дмитрий Матвеев. При этом один из чернокнижников «запрыгнул в последний вагон». Он прошел не по баллам, а по решению коллег. Сам Влад признавался, что ему было важно оказаться в числе первых, поэтому он делал все, чтобы этого добиться.

Ранее Александр Шепс не принял помощь от брата и не прошел в финал «Битвы сильнейших».