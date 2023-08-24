Назван новый ведущий шоу «Звезды сошлись», который заменит Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин покинул шоу «Звезды сошлись», его заменит Тимур Еремеев, об этом сообщает StarHit.

Слухи о том, что Иосиф Пригожин скоро оставит свой пост телеведущего программы появились еще в конце 2022 года. Однако до сегодняшнего дня подтверждения этой информации не было. Выяснилось, что продюсер отдаст свое место Тимуру Еремееву, который ранее вел программу «На самом деле» на Первом канале.

Сообщается, что причиной ухода Пригожина стало желание реализовать свои силы в других делах. Муж певицы Валерии проработал в телепрограмме меньше года – он стал соведущим Леры Кудрявцевой в сентябре 2022 года. До Пригожина вместе с Кудрявцевой в проекте работал Оскар Кучера.

Ранее Пригожин заявлял, что рад получить работу на телевидении, ведь в шоу-бизнесе он знает многое.

«Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звездах и шоу-бизнесе все, так что мне будет, чем поделиться со зрителями, но в роли телеведущего ранее я никогда не был. Страшно ли мне? Да! Лера Кудрявцева – профессиональная ведущая, а мне еще предстоит влиться в процесс и многому научиться», – рассказывал Пригожин.

Ранее мы писали о том, что продюсер Пригожин прокомментировал крушение самолета со своим однофамильцем. Он заявил, что никакой реакции мемы о гибели его однофамильца у него не вызывают.