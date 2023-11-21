Назван гонорар Леонида Якубовича на новогодние выступления

Леонид Якубович готов выступить на корпоративах за 2,2 млн рублей, об этом сообщает Абзац.

Как стало известно журналистам, звезда «‎Поле чудес» запрашивает за четырехчасовое выступление на новогодних корпоративах 2,2 миллиона рублей. При этом сумма не учитывает требования из стандартного райдера артиста - суточные, перелет, проживание, питание и т.д.

Отмечается, что Леонид Аркадьевич готов за эти деньги облачиться в костюм Деда Мороза. А вот выступать в роли ведущего «‎Поле чудес» на частных мероприятиях он отказывается даже за доплату.

Напомним, Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «‎Поле чудес» с ноября 1991 года.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович разбогател на миллионы рублей благодаря бильярдным столам. Его компания по производству мебели для игры в бильярд выручила 6,9 миллионов рублей за 2022 год. Впрочем, у компании имеется задолженность по налогам на сумму в 14 тысяч рублей за 2021 год.