Назван гонорар Леонида Якубовича на новогодние выступления
Леонид Якубович готов выступить на корпоративах за 2,2 млн рублей.
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Леонид Якубович готов выступить на корпоративах за 2,2 млн рублей, об этом сообщает Абзац.
Как стало известно журналистам, звезда «Поле чудес» запрашивает за четырехчасовое выступление на новогодних корпоративах 2,2 миллиона рублей. При этом сумма не учитывает требования из стандартного райдера артиста - суточные, перелет, проживание, питание и т.д.
Отмечается, что Леонид Аркадьевич готов за эти деньги облачиться в костюм Деда Мороза. А вот выступать в роли ведущего «Поле чудес» на частных мероприятиях он отказывается даже за доплату.
Напомним, Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «Поле чудес» с ноября 1991 года.
Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович разбогател на миллионы рублей благодаря бильярдным столам. Его компания по производству мебели для игры в бильярд выручила 6,9 миллионов рублей за 2022 год. Впрочем, у компании имеется задолженность по налогам на сумму в 14 тысяч рублей за 2021 год.