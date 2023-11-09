Леонид Якубович разбогател на миллионы рублей благодаря бильярдным столам

Народный артист Леонид Якубович оказался не только успешным телеведущим, но и бизнесменом. Стало известно, что его компания по производству мебели для игры в бильярд выручила 6,9 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, Леонид Аркадьевич является одним из учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°»». Ведущему шоу «Поле чудес» принадлежат 24 процента акций компании.

Отмечается, что компания занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров.

«Судя по финансовой отчетности, за 2022 год выручка мануфактуры составила 6,9 миллиона рублей. Однако у компании имеются сведения о задолженности по налогам на сумму в 14 тысяч за 2021-й», – говорится в сообщении.

Напомним, что в СМИ долгое время ходили слухи о том, что у Якубовича есть два личных самолета и вертолет. Но звезда опроверг информацию и пояснил, что обычно летает в Белоруссию на Ми-2 летчика Николая Мочанского, который владеет аэроклубом в Минске.

Кроме того, Леонид Аркадьевич прокомментировал слухи о 12 домах в Подмосковье. По его словам, у него есть только один загородный дом. Про личную жизнь артист тоже сказал, на всякий случай.

«У меня одна жена — Марина Видо, двое детей — Артем Антонов и Варвара Видо. На стороне никого нет», — высказался телеведущий.

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