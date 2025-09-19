Назван гонорар и райдер вернувшейся на сцену певицы Эльвиры Т

Вернувшаяся на сцену певица Эльвира Т подняла гонорар до 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После пятилетнего затишья и развода 31-летняя певица Эльвира Т объявила о возвращении в шоу-бизнес. Знаменитость обещает выпустить новый альбом, над которым работала три года.

При этом за время паузы изменились расценки на выступления певицы — с 450 тысяч рублей до 700 тысяч рублей за 45-минутный концерт.

В райдере Эльвиры стандартный для звезд набор с газировками, водой и сэндвичами, сырная тарелка. Из необычного — наличие кальяна в гримерке. Также певица требует по бутылке хорошего рома и виски. Отдельно Эльвира просит организаторов предупреждать ее о наличие на сцене пиротехники.

