«Максимум там четыре песни»: Собчак раскрыла интересную деталь из райдера Аллегровой

Журналистка Ксения Собчак раскрыла интересную деталь в райдере Ирины Аллегровой. По ее словам, певица позволяет заказчикам выбрать только четыре хита из старого репертуара.

«Она прям прописывает в контракте, что максимум там четыре песни. Выбирайте. Вот этот „Младший лейтенант“, так и быть, как бы вам спою, но обязательное условие ее корпоративного выступления — это новый альбом, который, честно говоря, ни одной песни ты там не напоешь. Она этим очень гордится», — заявила Ксения Собчак в ходе интервью с Татьяной Булановой.

В ответ певица призналась, что удивлена. Татьяна отметила, что ни один ее сольный концерт не обходится без хитов «Ясный мой свет» и «Не плачь».

«За 35 лет их исполнять уже не так интересно, но я буду петь, потому что я уважаю публику», — подчеркнула Буланова.

В качестве примера она также привела творчество Владимира Кузьмина. Буланова заверила, что на его концерте хотела бы послушать хиты, которые любила в юности, а не новый материал.

