Назван диагноз угодившей в психушку Светланы Светличной: на связь вышла невестка

Актрисе Светлане Светличной диагностировали пневмонию. На данный момент звезда находится под наблюдением специалистов в психиатрическом стационаре Гиляровского, куда ее госпитализировали около года назад. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

83-летняя Светлана Светличная почувствовала боль в груди. Медики сделали рентген и выявили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Патология находится не в запущенном виде, легкие актрисы пока не деформированы. В связи с этим врачи оценивают состояние Светличной как стабильное.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» продолжает курс лечения, у нее есть все шансы в скором времени пойти на поправку. По словам невестки актрисы, Светлана Афанасьевна на самочувствие не жалуется, она находится под наблюдением медиков. Также девушка отметила, что в клинике ее родственницу никто насильно не удерживает.

Ранее мы писали, что жена Николая Дроздова опровергла новость о раке ведущего программы «В мире животных». Супруга зоолога поспешила заверить всех, что здоровью 86-летнего Дроздова ничто не угрожает.