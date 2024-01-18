Назван актер, озвучивший кота Бегемота в новом фильме «Мастер и Маргарита»

Актер Юрий Борисов озвучил кота Бегемота в экранизации «Мастера и Маргариты». Онлайн-кинотеатр Кинопоиск опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором артист показал весь процесс.

Ранее участие Борисова в проекте не анонсировалось, и данное видео стало неожиданным открытием. В ролике актер дарит свой голос персонажу из книги Михаила Булгакова. На кадрах он не только говорит, но и изображает мурлыканье, а также шипение. Премьера фильма намечена на 25 января.

В начале декабря стало известно, что роль Понтия Пилата исполнит актер Клас Банг из «Дракулы», а Иешуа Га-Ноцри сыграет Аарон Водовоз из «King's Man: Начало». Каст также включает Алексея Розина (Азазелло), Леонида Ярмольника (доктор Стравинский), Игоря Верника (Бенгальский), Полину Ауг (Гелла), Юрия Колокольникова (Коровьев) и др.

Сюжет фильма разворачивается вокруг известного писателя, оказавшегося в центре литературного скандала. В ответ на отмену спектакля по его пьесе и отвержение коллег, он встречает новую музу и принимается за создание романа о загадочном Воланде, потеряв связь с реальностью. Действие происходит в Москве 1930-х годов.

Съемки фильма проходили летом 2021 года под режиссурой Михаила Локшина, который снял «Серебряные коньки». Изначально над проектом работал Николай Лебедев, известный благодаря фильмам «Легенда номер 17», «Экипаж», однако из-за финансовых сложностей и пандемии он не смог продолжить съемки.

Ранее мы писали о том, что звезда фильма «Барби» Марго Робби решила завершить карьеру, так как надоела зрителям.