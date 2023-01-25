«Назвали Олю - она кивнула»: что хотела умирающая Жанна Фриске от Орловой

Много лет назад не стало известной певицы Жанны Фриске. Несмотря на это, детали последних дней жизни артистки до сих пор только выясняются. В эксклюзивной беседе с изданием «Starhit» Владимир Фриске рассказал просьбу умирающей дочери.

Выяснилось, что перед кончиной знаменитость беспокоилась о дальнейшей судьбе сына. От невыносимых болей силы Жанны начали ее уже покидать, однако одним жестом девушка сумела выразить свою волю. Так, Фриске стали перечислять имена всех родственников и друзей, когда же очередь дошла до Ольги Орловой, певица кивнула и таким способом завещала опеку над сыном звездной подруге.

«Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: "С кем бы ты хотела оставить ребенка?". Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти. Сказали: "Кивни головой". Назвали Дмитрия — она помотала головой. Назвали Олю — она кивнула», — рассказал Владимир Борисович.

Тем не менее, несмотря на просьбу Жанны, воспитанием ее единственного ребенка занимается отец Дмитрий Шепелев.

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