Назвала возлюбленного мужем: Ани Лорак намекнула на тайную свадьбу

Певица Ани Лорак намекнула, что ее отношения с возлюбленным, инструктором по йоге Исааком Виджраку, вышли на новый уровень. Недавно пара вышла в свет вместе на фестивале DREAM FEST 2024 в Баку. По информации инсайдеров, именно там исполнительница хита «Зажигай сердце» назвала избранника не бойфрендом, а мужем. После этого пошли слухи о тайной свадьбе артистки, сообщает Woman.ru.

14 февраля 2023 года Ани Лорак раскрыла, что состоит в отношениях, опубликовав совместное фото с возлюбленным в соцсети. Впервые пара впервые появилась на публике вместе в январе 2024 года на красной дорожке ЖАРА FEST в Дубае.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель», — рассказывала Ани Лорак в интервью «Восток FM».

Недавно влюбленные посетили DREAM FEST в Баку. Певица и инструктор по йоге не отходили друг от друга и держались за руки. Как утверждают источники, именно на фестивале Ани Лорак намекнула на перемены в личной жизни, назвав своего избранника мужем, после чего появились слухи о тайной свадьбе знаменитости. Сама артистка пока никак не комментировала эту информацию.

Напомним, с 2009 по 2019 год Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У экс-супругов есть 13-летняя дочь София.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак рассказала, о какой свадьбе мечтает.