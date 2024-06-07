Назвал россиян ослами: похудевший и пьяный Дмитрий Назаров записал издевательский стих

Сбежавший из России Дмитрий Назаров любит выкладывать свое творчество в социальные сети. В последнее время звезда «Кухни» пишет сатирические стихи на тему политики. Накануне заметно похудевший актер, который сейчас находится во Франции, опубликовал очередное произведение. В нем Назаров заявил, что Россия катится в пропасть, а россиян сравнил с ослами.

Назаров решил прочитать стих на видео. В кадре актер появился в черной футболке с белым принтом и голубом пиджаке. Также он надел странные солнцезащитные очки. В последнее время склонный к полноте Назаров заметно похудел и сдал — он выглядит изнеможенным.

В стихотворении Назаров в очередной раз раскритиковал Россию в язвительной форме. Кажется, что актер находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В глицерине растущей печали мы танцуем придушенный вальс. Очень медленно движемся к краю, ноги вялы, бесполы тела. С каждым па, как в рапиде ступая, уступаем пришествию зла. Пропасть близко, но скрыта туманом, лживым дымом бессовестных слов. Так похожим на правду обманом для готовых к обману ослов», — говорится в стихотворении.

В январе 2023 года Дмитрия Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова после антироссийских высказываний. После этого семейная пара переехала в Израиль. Несколько месяцев назад они перебрались во Францию.

Напомним, поклонники уже не первый раз замечают, что находящийся в эмиграции артист заметно похудел и стал не похож на себя.