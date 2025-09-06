«Назвал Примадонной эту выскочку»: почему Бузова обиделась на Киркорова из-за Люси Чеботиной

Телеведущая Ольга Бузова обиделась на Филиппа Киркорова после того, как он назвал Примадонной Люсю Чеботину. Исполнительница хита «Мало половин» считает, что король поп-эстрады не видит истинных мотивов певицы.

Инсайдеры из окружения Бузовой рассказали Telegram-каналу «Свита короля», что артистка очень удивилась высказыванию Киркорова. По ее мнению, Чеботина льстит всем вокруг ради своей выгоды, и певец не мог этого не заметить. Ольга считает себя не менее достойной этого статуса.

«Поэтому ее очень удивило и расстроило, что он назвал Примадонной эту выскочку. Конечно, Оля считает, что она сама больше достойна этого звания», — рассказала приятельница поющей телеведущей.

Напомним, Чеботина осыпала Киркорова комплиментами после совместного выступления. В ответ народный артист назвал Люсю «королевой», добавив, что в дальнейшем она обязательно станет Примадонной. Певица была смущена после слов знаменитости.