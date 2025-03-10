Назначено первое заседание по иску Ромы Зверя к бывшему министру культуры Тверской области

Стала известна дата первого заседания по иску певца Ромы Зверя к бывшему министру культуры Тверской области Ксении Лавровой-Глинке. Оно состоится 19 марта.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу певца.

Зверь оспаривает отказ властей в проведении концерта 13 ноября 2024 года. Отмечалось, что решение связано с неоднозначной позицией артиста. Чиновница была освобождена от должности 9 января.

Напомним, певец обратился в Арбитражный суд Твери. Он требует признать отмену концерта незаконной и взыскать 100 тыс. рублей судебных расходов.

Певец заявлял, что является патриотом. Артист ездил в зону СВО с концертами.