Опубликовано 10 марта 2025, 20:171 мин.
Назначено первое заседание по иску Ромы Зверя к бывшему министру культуры Тверской области
Суд по иску Ромы Зверя к экс-министру культуры Тверской области начнется в марте.
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Стала известна дата первого заседания по иску певца Ромы Зверя к бывшему министру культуры Тверской области Ксении Лавровой-Глинке. Оно состоится 19 марта.
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу певца.
Зверь оспаривает отказ властей в проведении концерта 13 ноября 2024 года. Отмечалось, что решение связано с неоднозначной позицией артиста. Чиновница была освобождена от должности 9 января.
Напомним, певец обратился в Арбитражный суд Твери. Он требует признать отмену концерта незаконной и взыскать 100 тыс. рублей судебных расходов.
Певец заявлял, что является патриотом. Артист ездил в зону СВО с концертами.