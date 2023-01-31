17:31, 31 января 2023
1 мин.
Назначенное лечение не помогло: 90-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали в плохом состоянии
90-летний Бедрос Киркоров госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Фото: Анна Селищева/ Starface.ru
90-летний отец певца Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован с ухудшением на фоне назначенного лечения после операции по установке кардиостимулятора. Его состояние оценивается как среднетяжелое.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash. У Бедроса Киркорова диагностировали одышку, отеки, нарушения работы сердца.
Согласно результатам КТ, у артиста развилась левосторонняя пневмония.
В декабре отца Киркорова также госпитализировали. Утверждалось, что у него пневматорокс.
Тогда стало известно, что Бедрос Киркоров мог умереть, если бы не помощь знакомой. В тот момент она оказалась рядом и быстро вызвала врачей.
Источник фото:Анна Селищева/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия КараеваТеги: