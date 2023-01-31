Назначенное лечение не помогло: 90-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали в плохом состоянии

90-летний отец певца Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован с ухудшением на фоне назначенного лечения после операции по установке кардиостимулятора. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. У Бедроса Киркорова диагностировали одышку, отеки, нарушения работы сердца.

Согласно результатам КТ, у артиста развилась левосторонняя пневмония.

В декабре отца Киркорова также госпитализировали. Утверждалось, что у него пневматорокс.

Тогда стало известно, что Бедрос Киркоров мог умереть, если бы не помощь знакомой. В тот момент она оказалась рядом и быстро вызвала врачей.