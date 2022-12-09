Бедрос Киркоров мог умереть, если бы не помощь знакомой

Певца, народного артиста РФ Бедроса Киркорова госпитализировали в Институт Склифосовского в ситуации, близкой к критической. Знакомая, находившаяся с ним рядом в том момент, быстро сориентировалась и вызвала врачей - счет шел на часы.

В больнице у него взяли анализ на коронавирус, но он оказался отрицательным. При этому у Бедроса Киркорова было двустороннее поражение легких и жидкость в них.

Певцу удалили жидкость и положили в реанимацию. Там он провел один день. Сейчас артисту лучше – он находится в обычной палате.

Ранее сообщалось, что у 90-летнего Бедроса Киркорова пневмоторакс. Врач оценил шансы на выздоровление.