Назначена повторная операция: у Любови Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки

Певица Любовь Успенская столкнулась с высоким риском частичной утраты подвижности руки после перелома. По данным Telegram-канала Mash, артистке назначили повторную операцию, после которой ее ждет долгое восстановление.

Осложнения при сращивании костей у исполнительницы появились из-за несоблюдения предписаний врачей. Источник сообщил, что Успенской было запрещено снимать бандаж и сильно напрягаться. Однако она не смогла пропустить концерт в Ереване. Теперь же есть вероятность, что ее рука частично утратит подвижность.

Отмечается, что на повторной операции Любови Успенской удалят вставленную в руку пластину. Стоимость вмешательства – около 200-250 тысяч рублей. После артистке предстоит долгое восстановление, контрольные рентгены, чтобы следить за правильным сращиванием костей.

Перелом Любовь Залмановна получила 30 сентября. Ей назначили срочную операцию для установки пластин. Спустя несколько дней она вышла на связь с поклонниками и поблагодарила всех за беспокойство.

