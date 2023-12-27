«Назначена пересъемка»: появились подробности участия Киркорова в новогодних шоу

Новогодние программы с участием Киркорова собираются переснимать без певца, об этом сообщает mk.ru.

На днях стало известно о том, что Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних «голубых огоньков». Теперь же журналисты узнали подробности того, как это будет происходить.

Одним из самых трудных стало цензурирование шоу «Маска», в котором Киркоров является председателем жюри. Продюсеры НТВ решили вырезать не только высказывания Киркорова об участниках, но и все его изображения.

С выступлениями на «голубых огоньках» гораздо проще, там были только сольные номера певца. Их в новогоднюю ночь зрители не увидят.

Еще одной головной болью для телевизионщиков стало участие Киркорова в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на ТНТ. Режиссеры решили переснять некоторые сцены фильма с другим актером.

«К счастью, у Филиппа небольшая роль — он играл одного из королей. Поэтому руководство решило не отменять премьеру. Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка — вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым. Сцены будут переснимать, но уже без участия Киркорова», — объяснил источник.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров нашел нужным публично извиниться за участие в вечеринке Ивлеевой.