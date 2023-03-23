Дмитрий Шепелев рассказал, почему увез сына Платона от Жанны Фриске из России

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске занимается воспитанием сына Платона, которого оберегает от публичного внимания. Иногда мужчина все же рассказывает, чем они с мальчиком любят заниматься. Звезда признался, что они с наследником любят путешествовать вдвоем. На днях они отправились в Армению.

«Умотали на несколько дней вдвоем, сменили картинку. Бесценно и весело!» – цитирует Дмитрия издание «7Дней.ru».

Шепелев также поделился кадрами из поездки. Сначала он запечатлел аэропорт и обстановку перед вылетом, а позже показал снимки с экскурсии. Телеведущий выбрал интересный маршрут. Они с сыном отправились в ущелье Гарни, где находится популярная природная достопримечательность «симфония камней».

Поклонники поддержали мужчину, но отметили, что он снова показывает ребенка только со спины. Многие хотят видеть Платона и обсуждают, на кого больше похож мальчик. Но Дмитрий бережет наследника от посторонних взглядов. Он говорит, что дети сами вправе выбирать, хотят ли они быть частью публичной жизни родителя или нет.

При этом в Сети есть множество фото и видео, где можно разглядеть лицо Платона. Сам Дмитрий делал фотосессию для журнала и показывал мальчика публике. Тогда он сказал, что наследник сам захотел поучаствовать в съемке. А после мужчина опубликовал видео, на котором его сын играет на гитаре. Фанаты обсуждали, как мальчик похож на маму и унаследовал ее любовь к музыке.

Ранее мы писали о том, почему Дмитрий Шепелев назвал 8 Марта нелепым праздником.