«Назло вражде»: живущая на Мальте дочь Михаила Задорнова родила троих детей от ливанца

34-летняя дочь Михаила Задорнова Елена обрела счастье в семейной жизни. Единственная наследница знаменитого сатирика состоит в браке с уроженцем Ливана Али Тартузи. За два года она подарила супругу троих детей.

Живущая на Мальте Елена Задорнова устала от домыслов подписчиков и решила расставить все точки над i. Она рассказала, что ее супруг — финикиец. Финикия — это древний регион, расположенный на побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане. Али занимается организацией концертов. Кроме того, Елена успела стать многодетной мамой.

«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — пояснила она на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сейчас Елена занимается продвижением своего блога. Также у нее хорошо получается писать стихи — видимо эти способности передались женщине от отца.

В стихотворной форме дочь сатирика заявила, что любит мужа и детей, а критика ее совершенно не волнует.

Елена Задорнова училась в ГИТИСе, но бросила институт через год, осознав, что не хочет быть актрисой. Позже она уехала на Мальту, где она получила образование социолога и антрополога. В декабре 2021 года она рассказала, что вышла замуж и ждет первенца. Ребенок появился на свет в феврале 2022 года — дочь назвали Алиеной. Пол двух других детей Елена не раскрывает.

Михаил Задорнов скончался в 2017 году от онкологии в возрасте 69 лет.

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