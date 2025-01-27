«Назло врагам»: Юлия Снигирь ответила критикам «Мастера и Маргариты» после успеха фильма

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь ответила критикам, которым не понравилась новая экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. В личном блоге актриса отреагировала на победу картины на кинопремии «Белый слон».

27 января Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2024 год. Работа Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получила 14 номинаций и была признана лучшим игровым полнометражным фильмом. Исполнительница главной роли в картине Юлия Снигирь прокомментировала победу проекта на премии, «уколов» недоброжелателей.

«Тем временем. Назло врагам», — заявила Юлия Снигирь.

Также «Мастер и Маргарита» победил в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая работа художника» и «Лучшая музыка». Производство и прокат ленты назвали событием года. Сама же Юлия Снигирь и ее муж Евгений Цыганов, исполнивший в фильме главную роль, не были удостоены наград. При этом Аугуста Диля, сыгравшего в картине Воланда, признали лучшим актером второго плана.

Напомним, премьера фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по одноименному роману Михаила Булгакова состоялась в январе 2024 года. Картина вызвала неоднозначный отзывы — одни зрители высоко ее оценили, другие резко раскритиковали ленту. Многие критики и известные деятели культуры также присоединились к обсуждению фильма. Так, актер Александр Адабашьян, сыгравший роль Берлиоза в экранизации 2005 года, считает, что сценаристы нового «Мастера и Маргариты» не понимают смысла романа.

Ранее сообщалось о том, что актер Олег Басилашвили резко высказался в адрес нового фильма «Мастер и Маргарита». Артист заявил, что работа Михаила Локшина «не имеет никакого отношения» к роману Михаила Булгакова.