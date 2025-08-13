Назло уехавшей в Россию жене? Никита Пресняков отправился в ночной клуб в Испании

Певец Никита Пресняков отдохнул в ночном клубе в Испании во время отпуска с семьей. Артист опубликовал кадры с вечеринки, после чего пользователи решили, что таким образом он ответил жене, веселящейся без него в России.

В Европу Никита улетел, чтобы встретиться с отцом Владимиром Пресняковым. Уже несколько лет он не возвращается в Россию, поэтому может видеться с родными только за границей. В перерывах между семейными вечерами Пресняков не скучает в Испании и веселится в компании друзей. Так, недавно он отправится в ночной клуб и потанцевал под диджей-сеты.

Отметим, что певец не заговаривает о жене Алене Красновой, хотя они находятся в разлуке уже не первый месяц. Модель еще в начале лета улетела обратно в Россию и не сказала, когда вернется к мужу в США. В Москве она встречается с подругами, ходит на танцы и посещает мероприятия. По слухам, Алена и Никита расстались, но никаких заявлений они сами не делали по этому поводу.

Ранее Владимир Пресняков снялся с сыном от Кристины Орбакайте Никитой и детьми от Натальи Подольской в Испании.