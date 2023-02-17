«Красивая и умная девушка»: известный певец не стал отрицать отношения с Агатой Муцениеце

После развода с Павлом Прилучным личная жизнь Агаты Муцениеце особенно интересует публику. Сама знаменитость не любит распространяться на эту тему, поэтому любопытным поклонникам ничего не остается делать, как строить догадки о возможных ухажерах актрисы. Совсем недавно по Сети распространился слух об отношениях между Агатой и Давой. Известный певец впервые прокомментировал ситуацию.

В распоряжение Telegram-канала «Светские хроники» попал фрагмент нового интервью мужчины, в котором он поделился откровением. Так, Дава не стал отрицать факт отношений со звездой «Закрытой школы», но при этом он и не подтвердил их роман. Музыкант весьма уклончиво заявил: «Я просто вообще на тему личной жизни ничего не говорю. Агата — прекрасная девушка, красивая, умная, харизматичная, профессионал своего дела».

К слову, сама Муцениеце также не комментирует взаимоотношения с Давой.

Напомним, что недавно актриса снялась в клипе музыканта. Молодые люди весьма правдоподобно сыграли влюбленную пару, после этого появился слух об их романе.

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