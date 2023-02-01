«Очень одиноко»: певица Слава заговорила о новых знакомствах с мужчинами

В последнее время все внимание прессы приковано к личной жизни Славы. Не так давно певица заявила о расставании с мужем, с которым она была в браке почти 20 лет. Артистке удалось сохранить настолько теплые отношения с Анатолием, что многие называют их разрыв пиар-ходом. Сама же женщина опровергает эти домыслы. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Слава высказалась по поводу знакомства с другими мужчинами.

Певица не скрывает: она — самодостаточная женщина, поэтому многие представители сильного пола боятся вступать с ней в диалог. Вот почему она сделала публичное обращение: «Ко мне боятся подходить мужчины. Наверное, как и ко многим артисткам. Мужчины, мы хотим, чтобы вы к нам подходили, делали комплименты, дарили цветы! Делайте первые шаги - нам очень одиноко».

Кроме того, Слава перечислила и свои требования для нового ухажера. По ее словам, она будет рада познакомиться с сексуальным, красивым и богатым мужчиной.

Ранее певица раскрыла истинные причины расставания с Анатолием Данилицким. Подробности читайте в этой статье.