Назло Бузовой: Дмитрий Тарасов вновь заговорил о свадьбе с молодой избранницей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого стал громкий развод мужчины с Ольгой Бузовой. Тогда певица публично обвинила спортсмена в изменах, а ее преданные поклонники набросились с критикой на Костенко. Как выяснилось, не только Бузовой не нравится новая избранница Дмитрия. На днях мама футболиста заявила, что Анастасия не подходит ее сыну из-за разных взглядов на жизнь. Мужчина не стал спорить с родительницей, и вместо этого он сделал публичное заявление в медийном пространстве.

В личном блоге Тарасов рассказал, что недавно к его супруге пристал неизвестный человек. Звездный отец обсудил сложившуюся ситуацию с наследницами и воспринял их реакцию за просьбу еще раз сыграть свадьбу с Анастасией. Отметим, что подобный исход диалога устроил футболиста.

«Я должен еще раз жениться на маме», — цитирует «7Дней.ru» слова Дмитрия о супруге.

Ранее Костенко ответила свекрови на критику в свой адрес. Высказывание девушки читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети раскритиковали Владимира Винокура за его поздравление Наташи Королевой с юбилеем. Подробности смотрите здесь.