«Мы со своими головами на плечах»: Анастасия Костенко ответила на претензии свекрови

Модель Анастасия Костенко ответила матери футболиста Дмитрия Тарасова, которая под детектором лжи заявила, что третья жена не подходит ее сыну.

Ольга Тарасова приняла участие в YouTube-шоу «Честное слово». По условиям, гостей подключают к детектору лжи, чтобы получить честные ответы.

Свекрови Костенко задали вопрос, подходит ли модель футболисту. Тарасова заявила, что та ему не подходит, но она порадовалась, что супруги притерлись друг к другу.

Костенко прокомментировала претензии свекрови и заявила, что «отнеслась максимально спокойно». По мнению модели, «каждый человек имеет право на собственное мнение», а ответ свекрови «никак не влияет» на ее жизнь с футболистом.

«Мы взрослые самостоятельные люди со своими головами на плечах», - заключила она.

Напомним, Костенко и Тарасов женаты с 2018 года. В семье воспитываются трое детей.

Недавно Костенко сделала операцию по увеличению груди. Хирург из дубайской клиники слил фото после пластики.