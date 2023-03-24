Назло Бородиной: Курбан Омаров вновь заговорил о свадьбе с молодой избранницей

Когда-то Ксения Бородина и Курбан Омаров считались самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. За годы брака они успели стать счастливыми родителями, однако любовь им, увы, не удалось сохранить. Несколько лет назад знаменитости развелись и навсегда утратили взаимопонимание и дружеские отношения. Теперь экс-возлюбленные нередко устраивают скандалы в публичном пространстве. 8 марта Бородиной исполнилось 40 лет, однако этот день запомнился не только ее юбилеем. Тогда же по Сети разлетелась новость о том, что Курбан сделал предложение руки и сердца новой избраннице. Долгое время мужчина никак не комментировал ситуацию, однако сегодня он впервые высказался на этот счет.

По словам Омарова, слухи о его свадьбе являются преждевременными. На кадрах, которые опубликовали СМИ, он действительно встал на одно колено, но только для того, чтобы поднять нужную вещь с земли. Курбан заявил: его избранница обязательно наденет заветное кольцо на безымянном пальце правой руки, но это произойдет чуть позже.

«Конечно, собираюсь делать предложение. И это будет как-то так, что вы об этом узнаете», — цитирует мужчину издание «7Дней.ru».

К слову, сама Ксения никак не реагировала на новости о предстоящей помолвке Омарова. Однако недавно она заявила о том, что против общения дочери с новой девушкой Курбана.

Ранее мама Бородиной заявила, что отдаст младшую внучку в другую семью. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елизавета Арзамасова рассказала о последних днях жизни любимого мужчины. Напомним, несколько дней назад актриса сообщила о смерти дедушки. Ее родственник скончался за несколько месяцев до своего дня рождения, в мае ему могло бы исполниться 91.