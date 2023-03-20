Мать Ксении Бородиной угрожает отдать младшую дочь в другую семью
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «Новости Дом 2»
Ксения Бородина развелась со своим мужем Курбаном Омаровым уже два года назад.
Сейчас девушка в одиночку воспитывает двух прекрасных дочек - Марию и Теону, а бывший супруг, хоть и старается не попадать в поле зрения СМИ, исправно платит алименты.
Недавно Бородина поехала отмечать день рождение на горнолыжный курорт в Сочи, оставив девочек бабушке Инне Булатовой.
Несколькими днями позже звёздная мама получила от родственницы фотографию с надписью её дочки: «Инна хочет сдать меня в бедную семью», - жалуется малышка на бабушку.
Оказалось, за завтраком семилетняя Теона раскапризничалась и потребовала к блинам красной икры.
Тогда пожилая женщина и сделала девочке замечание:
«Сдать бы тебя в бедную семью, вот бы узнала тогда, как люди живут»,- сказала она в сердцах.
Теона затаила обиду на Инну, однако попытка восстановить справедливость лишь повеселила подписчиков Ксении Бородиной в социальных сетях.