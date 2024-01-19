«Нажил себе врагов»: Никиту Кологривого могут лишить ролей за хамство в адрес других актеров

Новосибирский актер Никита Кологривый запомнился российским зрителям по роли Кощея в сериале «Слово пацана». После выхода картины в свет он начал активно давать интервью, в которых порой нелестно отзывался о коллегах по цеху.

Портал 72.ru сделал подборку наиболее жестких высказываний артиста. Он нелестно отзывался о работе Александры Бортич, у которой нет актерского образования. Раскритиковал Кологривый и творчество советских артистов: Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова. По его мнению, их роли скучны и ничем не примечательны.

Последствия данных высказываний уже есть. С актером отказываются работать представители киноиндустрии. Так, российский кинорежиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы», отметил, что многие уже просто не хотят связываться с молодым актером.

«Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутрииндустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей „правды“, то уж тащи до конца», — сказал он в своем Telegram-канале.

Режиссер добавил, что после подобных высказываний вернуться назад уже будет крайне сложно.

Напомним, высмеял Кологривого и журналист Отар Кушанашвили. По его мнению, актер не знает, что такое культура памяти, поэтому Никита допускает критические замечания в адрес советских актеров.