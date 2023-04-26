Назаров и Нагиев больше не вернутся: стало известно, кто сыграет в продолжении сериала «Кухня»

Сериал «Кухня» впервые вышел на телеканале СТС в 2012 году. За шесть сезонов у него образовалась огромная фанбаза, которая до сих пор ждет продолжения любимого проекта. Недавно же после объявления о возвращении ситкома «Папины дочки» неожиданно появилась информация и о кулинарной комедии. Правда, если новые серии все-таки будут пущены в разработку, поклонники точно увидят не всех главных героев.

На днях на старт съемок нового сезона «Кухни» намекнули актеры из основного каста Марк Богатырев (Макс) и Ольга Кузьмина (Настя). Они опубликовали совместное фото и сообщили, что рады вновь встретиться. При этом артистка рассказала, что специально покрасила волосы в рыжий цвет, чтобы коллеги ее точно узнали.

Напомним, что одну из главных ролей в сериале все эти годы исполнял Дмитрий Назаров, который за последние месяцы попал в большое количество скандалов. Из-за своей политической позиции он был уволен из МХТ им. Чехова, затем лишился работы в кино и был вынужден перебраться за границу. Так что его возвращения в проект поклонникам точно ждать не стоит.

Также вряд ли на съемках появится и Дмитрий Нагиев, пропавший с российского телевидения. Открыто никаких заявлений он не делает, но все же, по информации издания aif.ru, его тоже создатели сериала решили заменить. Кузьмина намекнула, что в продолжении «Кухни» новыми звездами будут Михаил Боярский и Андрей Соколов. Актриса показала их вагоны-трейлеры.

Ранее Дмитрий Нагиев дал первое интервью за долгое время и заговорил о депрессии.