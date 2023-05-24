Назад дороги нет: после скандала с отказом от дочери Александр Головин заявил о переменах в жизни

В последнее время имя Александра Головина часто появлялось в прессе рядом с громкими заголовками. Причиной этого стали его разбирательства с экс-избранницей, которая родила от него дочку. Женщина в публичном пространстве заявила, что актер забыл про ребенка и перестал платить алименты. Однако в 2019 году мужчина все-таки признал дочь и вернулся к исполнению своих обязательств. После этого Александр перестал распространяться о личной жизни. Тем не менее на днях произошло одно событие, которое он не смог утаить от преданных поклонников.

В личном блоге Головин поделился кадрами с помолвки. На них мужчина запечатлен с актрисой Александрой Поповой. Актер встал на одно колено и нежно поцеловал руку избранницы, на которой красуется золотое кольцо.

Как сообщает портал PROZVEZD, в последнее время артист часто появлялся с Поповой на светских мероприятиях. Однако свои отношения они подтвердили только в эфире шоу одного YouTube-канала.

Ранее Александр Головин высказался о внебрачной дочери. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Васильев назвал главную ошибку Зайцева и Юдашкина и заявил, что они «ушли с кучей долгов».