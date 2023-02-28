Риелтор оценил шансы Веры Брежневой продать особняк в Московской области за 299 млн

Риелтор оценил шансы певицы Веры Брежневой продать дом в Московской области за 299 млн рублей. Особняк находится в элитном поселке, где объекты стоят от 120 до 500 млн.

Специалист по элитной недвижимости Никита Костромин считает, что артистка не сможет избавиться от дорогостоящего дома, а единственный вариант продать его быстро – это предложить большую скидку.

«Дело в том, что рынок элитной недвижимости сейчас стоит», - сказал эксперт.

Он напомнил, что покупатели такой недвижимости должны иметь хорошие финансы, однако сейчас такие люди внимательнее стали относиться к вложениям. Многие и вовсе уехали из России.

На рынке элитной недвижимости представлено много объектов – поиск покупателя на дом Брежневой может занять месяцы и годы.

«В текущих условиях дисконты могут доходить до 15%», - сообщил Костромин.

Он предположил, что покупатель может «клюнуть» на звездную хозяйку особняка, но вместе с тем считает скорую продажу невозможной.

Напомним, дом Брежневой занимает площадь 700 квадратных метров. На первом этаже особняка находятся гостиная, кухня, гараж, на втором – спальни и гардеробные, на третьем – кинотеатр, кабинет, комната для персонала. Сначала в объявлении говорилось о готовности сдавать объект. Потом хозяйка передумала и решила, что целесообразнее его продать.