Назад дороги нет: оставившая больную мать Анна Заворотнюк получила иностранные документы

Около месяца назад Анна Заворотнюк возвращалась в Россию после длительного пребывания в ОАЭ, чтобы встретиться с родными и друзьями. Будучи в Москве, модель неоднократно жаловалась, что ей не нравится климат на Родине и что ей уже хочется назад в теплую страну. И вот недавно она, наконец, улетела в Дубай. Причем в этот раз, по всей видимости, насовсем.

В конце прошлого года дочь Анастасии Заворотнюк объявила, что уезжает за границу из-за работы своего молодого человека. Несмотря на то, что в России у нее осталась больная онкологией мать, это не остановило артистку от того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Первое время ей было довольно тяжело привыкнуть к Дубаю, но затем там ей стало все больше и больше нравиться. Теперь же она даже решила оформить официальные документы, которые позволят ей быть полноценной гражданкой ОАЭ.

Заворотнюк объявила в личном блоге, что поехала получать удостоверение личности. Его, как правило, выдают иностранцам, которые желают работать и жить в стране официально. Для того, что правительство выдало документы, достаточно лишь выполнить одно из трех условий: приобрести недвижимость, открыть бизнес или устроиться в компанию. Правда, есть еще одна лазейка, которой и воспользовалась Анна, по всей видимости. Получить ID можно на правах законной супруги того, кто соответствует требованиям. А это означает, что Заворотнюк все-таки вышла замуж, хоть и не раскрывала всех подробностей.

Отметим, что карта позволит модели беспрепятственно въезжать в Эмираты, а также упростит выдачу виз во многие страны. Действительно удостоверение ровно год, после этого его необходимо продлевать.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что сталкивалась в детстве с насилием.