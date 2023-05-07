«Это было для меня настоящей трагедией»: дочь Заворотнюк рассказала о насилии в детстве

Откровенное признание сделала Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что столкнулась с насилием в совсем еще юном возрасте.

Произошедшее очень болезненно отразилось на неокрепшей детской психике и стало настоящей трагедией. Однако, как сообщает Анна, она смогла отпустить произошедшее и жить дальше.

«В детстве был, слава богу, всего один инцидент, но я отпустила. Чтобы не было никаких догадок и теорий, ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека. И это было для меня настоящей трагедией, не от боли, а скорее от обиды и полнейшего непонимания, так как с языком силы я никогда не сталкивалась. Никогда не бейте детей, я считаю, что это самое глупое и безответственное решение. Вы ничему хорошему этим не научите, а только сделаете хуже», — приводит Газета.Ru цитату девушки из личного микроблога.

Из-за плотного гастрольного графика и жизни на две страны, ее матери Анастасии Заворотнюк приходилось приглашать няню для детей. Возможно, с этим и связано то, что девочка оказалась подвергнута физическому наказанию со стороны чужого человека и получила психологическую травму.

Также стоит отметить, что старшая дочь звезды очень болезненно переживает события, связанные с самочувствием своей матери. Напомним, что четыре года назад появилась информация о страшной болезни заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк — опухоли мозга.

Из-за этого Анна страдала от панических атак и повышенной тревожности. Чтобы справиться с этими недугами ей потребовалась серьезная работа с психологом.