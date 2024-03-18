«Навсегда останешься в моей памяти»: Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе с Александром Ширвиндтом

Юморист Юрий Гальцев рассказал о том, что его связывало с умершим артистом Александром Ширвиндтом. Он отметил, что они были настоящими друзьями. Об этом комик сообщил в личном Telegram-канале.

Александр Анатольевич скончался 15 марта в возрасте 89-ти лет. Причиной его ухода из жизни названа сердечная недостаточность. Как поделилась семья актера, прощание с ним будет проходить 18 марта в Москве, поэтому в этот день многие знакомые и коллеги Ширвиндта поделились воспоминаниями о нем.

Исключением не стал и Юрий Гальцев, которого связывала с умершим своя длинная история. Он признался, что помнит артиста еще полного энергии и сил. Много лет назад он пришел на знаменитый фестиваль «Золотой Остап» в Петербурге и первым поддержал Гальцева на церемонии.

«Бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда - огромные слова благодарности от такого профессионала. И я горжусь, что мы были настоящими друзьями. Ты, мой друг-мастер, навсегда останешься в моей памяти», - поделился юморист.

Ранее стало известно, какое наследство оставил после себя Александр Ширвиндт.