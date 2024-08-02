«Навредить морально»: почему Ян Абрамов не пускает Алсу на порог квартиры

Адвокат Максим Калинов рассказал, почему бизнесмен Ян Абрамов не пускает певицу Алсу на порог. Недавно в СМИ появились подробности скандального развода. Отмечалось, что муж исполнительницы хита «Зимний сон» якобы дал распоряжение сотрудникам элитного жилого комплекса «Триумф-Палас» в центре Москвы, чтобы не пускать женщину. Так, Алсу три недели не могла попасть домой и даже обращалась в суд.

Звездный юрист Калинов в беседе с PROZVEZD заявил, что при всем желании Абрамова не пускать жену за порог, он не сможет забрать себе все имущество, и вот почему.

«Ян лишь может сейчас позлить Алсу, попортить ей нервы, навредить морально. Но в итоге, если супруги не заключали брачного договора, имущество все равно будет поделено между ними пополам», – объяснил правозащитник.

Адвокат отметил, что на данный момент, скорее всего, Абрамов является собственником квартиры и может ограничить доступ туда. Но в итоге у Алсу будет право на половину от всего совместно нажитого в браке имущества.

Продюсер Олеся Сазыкина призналась, что не верит в намерения мужа Алсу помириться с певицей. Она отметила, что он просто хочет исправить репутацию, которая «упала ниже плинтуса».

«Про неверность Яна в шоу-бизнесовой тусовке давно ходили слухи. А Алсу, будучи из приличной мусульманской семьи, все это терпела, стараясь не выносить сор из избы. Но видимо теперь ее терпению пришел конец», – добавила она.

При этом адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский в беседе с Пятым каналом опроверг данные о том, что артистка не смогла попасть в собственную квартиру и заехать на парковку ЖК, в котором проживала семья.

«Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и ее автомобиля, никогда не было наложено. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России», — пояснил он.

Ранее мы писали о том, как изменилась жизнь Алсу после расставания с мужем.