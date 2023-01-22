13:25, 22 января 2023
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Подольская выложила в Сеть видео голого Преснякова
Обнаженное тело Преснякова попало в Сеть.
Отдыхая в теплом месте, Владимир Пресняков и Наталья Подольская нежились около бассейна.
Разгоряченный жарой Пресняков окунулся в воду и даже не стал надевать плавки, ведь вокруг ни души. Однако его жена Подольская решила заснять в этот момент видео.
Так на кадры попало татуированное обнаженное тело музыканта. Интимное место при этом смог скрыть лишь пивной животик артиста.
Пресняков поприветствовал подписчиков, а Подольская продолжила снимать пальмы.
Источник фото:Starface
Источник:blitz.plus
Автор:Галина СьюТеги: