Подольская выложила в Сеть видео голого Преснякова

Отдыхая в теплом месте, Владимир Пресняков и Наталья Подольская нежились около бассейна.

Разгоряченный жарой Пресняков окунулся в воду и даже не стал надевать плавки, ведь вокруг ни души. Однако его жена Подольская решила заснять в этот момент видео.

Так на кадры попало татуированное обнаженное тело музыканта. Интимное место при этом смог скрыть лишь пивной животик артиста.

Пресняков поприветствовал подписчиков, а Подольская продолжила снимать пальмы.