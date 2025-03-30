«Наверняка какой-то фейк»: звукорежиссер Лалетин высказался о песне Пугачевой про героев ВОВ

Основатель тверской студии звукозаписи Игорь Лалетин, который много лет сотрудничал с Аллой Пугачевой, усомнился, что Примадонна записала песню о Великой Отечественной войне. Звукорежиссер назвал эту информацию фейком.

Лалетин удивился, узнав, что такая песня появилась. Он не понимает, зачем народной артистке понадобилось ее записывать.

«Думаете, она могла такое спеть? Мне кажется, это наверняка какой-то фейк или искусственный интеллект. Вряд ли бы она сейчас стала что-то такое петь», — заявил он в разговоре с aif.ru.

Звукорежиссер заверил: даже если Пугачева записала эту песню, она сделала это точно не стенах его студии. Игорь опроверг причастность к этой работе звезды.

В 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России в Израиль. Через некоторое время семейство обосновалось на Кипре, где у них есть элитная недвижимость. Также звездных супругов нередко замечают в Латвии.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» якобы записала композицию, посвященную героям Великой Отечественной войны. Отрывок из песни на музыку Андрея Мисина и слова поэта Андрея Ордынца якобы случайно попал в Сеть, однако позже был удален до официального релиза.