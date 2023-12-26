«Наверное, справедливо»: Милявская приняла требования слушателей об исключении из «Голубого огонька»

Исполнительница Лолита Милявская попала в крупный скандал из-за участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Возможно, артистка даже лишится возможности появиться на «Голубом огоньке». С таким требованием выступили слушатели. При этом певица сочла такое «наказание» справедливым, передает Общественная служба новостей.

Милявская прокомментировала свое участие в скандальной вечеринке. По словам знаменитости, живой человек, как она, в отличие от мертвого способен анализировать происходящее и делать соответствующие выводы.

Поход на «голую» вечеринку певица считает ошибкой. При этом звезда крайне удивлена тому, что многие люди так отреагировали на произошедшее. Так, возмущенные слушатели начали писать письма с требованием исключить ее из новогодних передач, в частности, из «Голубого огонька».

«Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — подытожила Лолита.

Ранее сообщалось, что поклонники сдают билеты на концерт Милявской. В связи с этим шоу артистки могут отменить.