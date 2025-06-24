«Наверное, просто денег нет»: мечтающего о телекарьере в РФ Александра Васильева попросили не возвращаться

Уехавший из России историк моды Александр Васильев признался, что мечтает вернуться и стать ведущим цикла передач на телевидении об эмигрантах. Пользователи Сети в ответ высмеяли откровения бывшего ведущего шоу «Модный приговор».

Сам Васильев считает, что критика в его адрес звучит, так как россияне просто не могут принять интеллигентного человека.

Ведущему пожелали даже не мечтать о том, что он вернется к прежнему образу жизни в России.

«Мечтай-мечтай. Мечтать невредно. Только кому вы в России нужны, предатели Родины?» - приводит Абзац комментарии разгневанных пользователей.

Васильеву также рекомендовали остаться в Европе и дальше путешествовать по блошиным рынкам. По мнению комментаторов, телеведущий мечтает вернуться в Россию, так как за границей никому не интересен.

«Что мешает ему работать за границей? Наверное, просто денег нет?» - поинтересовались россияне.

Напомним, уволенный со скандалом из шоу «Модный приговор» Александр Васильев эмигрировал из России во Францию в 2022 году.

Ранее Вика Цыганова ответила пожелавшему вернуться в Россию Александру Васильеву. Певица заявила о «предательской сущности» бывшего ведущего «Модного приговора» и призвала не пускать его в страну. Артистка выразила уверенность: «Нам такие индивиды здесь точно не нужны».