«Нам предатели здесь точно не нужны»: Вика Цыганова призвала не пускать в Россию Александра Васильева

Вика Цыганова ответила пожелавшему вернуться в Россию Александру Васильеву. В беседе с «Абзацем» певица заявила о «предательской сущности» бывшего ведущего «Модного приговора» и призвала не пускать его в страну. Артистка заявила: «Нам такие индивиды здесь точно не нужны».

По мнению певицы, Александром Васильевым движет лишь стремление зарабатывать в РФ, а таким людям точно не место в нашей стране. Вика Цыганова уверена: историка моды и других «предателей» нельзя пускать обратно.

«Если бы россияне могли что-то решать, то мы бы, конечно, его не пустили. <…> К сожалению, это не от нашего с вами решения и желания зависит. Эти люди — предатели — просто здесь зарабатывают деньги. Нам такие индивиды здесь точно не нужны. Его сущность — предательская, зачем навязывать предательство как норму поведения? Ты можешь быть предателем, но самое главное, чтобы был успешным и зарабатывал деньги, так, получается?» — высказалась артистка.

Заслуженный деятель культуры Московской области подчеркнула: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Александра Васильева реабилитировали на российском телевидении.

«Когда одного поля ягоды, рука руку моет. На граждан России, которые сейчас воюют за страну, все плюют. Враги есть у нас в стране, и эти враги открывают им ворота назад. Ворота ада открывают так же, как и ворота рая. Господь есть, и каждый по форме ответит справедливо», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, уволенный со скандалом из шоу «Модный приговор» Александр Васильев эмигрировал из России во Францию в 2022 году. Однако в недавнем интервью искусствовед признался, что хотел бы вернуться в РФ и продолжить карьеру на телевидении. Историк моды рассказал, что мечтает снять свою программу о жизни русских эмигрантов. Он отметил, что многие считают покинувших страну предателями, и он намерен доказать обратное.

Ранее уехавший во Францию Александр Васильев отрекся от Родины: «Не скучаю ни по чему российскому абсолютно».